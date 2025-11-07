Van der Gijp kritisch: "Hij maakt zich veel te druk over Ajax"

Kick-off
Verweij onthult: "Hij heeft Heitinga echt het nekschot gegeven"
Niek
René van der Gijp
René van der Gijp Foto: © Orange Pictures

Ajax verloor afgelopen week in eigen huis met 0-3 van Galatasaray en donderdag werd bekend dat John Heitinga op straat is gezet door de club uit Amsterdam. In de rubriek 'Blessuretijd' van KieftJansenEgmondGijp toonde René van der Gijp zich overigens ook kritisch over de analyses van voormalig Ajacied Wesley Sneijder. 

“Die Sneijder maakt zich toch ook veel te druk? Hij maakt zich zo druk over Ajax", vertelt de goedlachse analyticus. "Je mag je best druk maken, maar hij neemt het wel ontzettend serieus", constateert Gijp. Wim Kieft heeft wel een verklaring voor de felle teksten van Sneijder. 

“Hij komt uit de tijd dat hij met echt goede voetballers speelde bij Ajax", legt hij uit. "Je moet niet kijken van: Toen was het zo goed en nu is het helemaal kut. Het is nu wel helemaal kut, dat is ook zo…”, benadrukt Kieft. Van der Gijp snapt wel dat de situaties van toen en nu niet meer met elkaar te vergelijken zijn. 

“Vroeger gingen alleen de grote spelers weg uit Nederland. Nu gaat ook een jongen van Feyenoord die drie keer in het eerste heeft meegedaan voor 25 miljoen naar Brentford”, besluit Van der Gijp over de transfer van Antoni Milambo. De middenvelder speelde overigens wel zestig wedstrijden in Feyenoord 1. 

