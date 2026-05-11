Van der Gijp kritisch op Ajax: "Gewoon heel slecht gedaan..."
Volgens Nicky van der Gijp mag Feyenoord ondanks een moeizaam seizoen tevreden terugkijken op het veiligstellen van de tweede plaats in de Eredivisie. In De Oranjezondag besprak hij speelronde 33 van de competitie, waarin Feyenoord dankzij het 1-1 gelijkspel tegen AZ definitief beslag legde op plek twee en zich daarmee plaatste voor de competitiefase van de Champions League.
Tegelijkertijd beleefde Ajax opnieuw een pijnlijke middag. Door de nederlaag tegen FC Utrecht moeten de Amsterdammers serieus vrezen voor deelname aan de play-offs om een ticket voor de Conference League.
Van der Gijp zag vooral dat Feyenoord profiteerde van het verval bij de concurrentie. "De tweede plek is binnen en dat is misschien wel een mooi slotstuk voor Van Persie. Het is ondanks de tweede plek een vreselijk jaar geweest met al die ruzies. Als je iedereen zes weken had gevraagd of Feyenoord tweede zou worden, had bijna iedereen gezegd: 'ik denk het niet'. Ze hebben het toch voor elkaar weten te krijgen."
Daarbij plaatste hij wel een kanttekening bij het niveau van de overige clubs in de top van de Eredivisie, doelend op FC Twente, NEC en Ajax. "De rest heeft het gewoon heel slecht gedaan. NEC verliest, Ajax verliest ook weer. De rest was gewoon zo slecht dat Feyenoord die tweede plek heeft behaald. Zondag sloeg het ook nergens op de eerste helft bij Feyenoord."
