Kick-off
Driessen tipt middenvelder voor Ajax: "Zou ik eerder voor gaan"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van der Gijp laakt Ajax-speler: "Hij vindt het volgens mij leuk"

Voetbal
Cherine Benjmil
René van der Gijp
René van der Gijp Foto: © Pro Shots

Wout Weghorst is volgens René van der Gijp geen onderwerp om voortdurend over te praten. De oud-prof vindt dat het gedrag van spelers zoals Weghorst en Noa Lang de aandacht niet waard is.

"We hebben Wout Weghorst, we hebben Noa Lang en we hebben er nog wel een paar", vertelt Van der Gijp bij Vandaag Inside. "Daar kan je je wel een heel jaar aan gaan ergeren, maar dat heeft helemaal geen zin."

"Hij staat graag in de belangstelling en hij vind het volgens mij óók leuk als we ons aan hem ergeren. Zelfs dat vindt hij leuk. Ach joh, als die gozer z'n doelpuntjes maakt... Wat maakt het uit", aldus Van der Gijp.

Johan Derksen wijst erop dat Ajax in hoge mate afhankelijk is van Wout Weghorst. "Anders scoren ze nooit."

Gerelateerd:
Hans Kraay junior

Hans Kraay jr. komt met transfertip: "Bij Ajax optie als back-up"

0
Ibrahim Afellay

Afellay laakt speelwijze Ajax: "Ze tikten Ajax van de mat af"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws René van der Gijp Wout Weghorst
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd