Van der Gijp laakt Ajax-speler: "Hij vindt het volgens mij leuk"
René van der Gijp Foto: © Pro Shots
Wout Weghorst is volgens René van der Gijp geen onderwerp om voortdurend over te praten. De oud-prof vindt dat het gedrag van spelers zoals Weghorst en Noa Lang de aandacht niet waard is.
"We hebben Wout Weghorst, we hebben Noa Lang en we hebben er nog wel een paar", vertelt Van der Gijp bij Vandaag Inside. "Daar kan je je wel een heel jaar aan gaan ergeren, maar dat heeft helemaal geen zin."
"Hij staat graag in de belangstelling en hij vind het volgens mij óók leuk als we ons aan hem ergeren. Zelfs dat vindt hij leuk. Ach joh, als die gozer z'n doelpuntjes maakt... Wat maakt het uit", aldus Van der Gijp.
Johan Derksen wijst erop dat Ajax in hoge mate afhankelijk is van Wout Weghorst. "Anders scoren ze nooit."
