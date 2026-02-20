Meldingen
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Van der Gijp lacht: "Jij wilde gewoon die 18.000 euro opstrijken"

Amber
bron: KieftJansenEgmondGijp
René van der Gijp
René van der Gijp

Wim Kieft probeerde in het PowNed-programma Nog Eén Keer Fit, onder leiding van verslaggever Rutger Castricum, zijn levensstijl rigoureus om te gooien en zich het ritme van een fitte zestiger aan te meten. Zijn deelname bleef niet onopgemerkt bij collega René van der Gijp, die het programma nauwgezet volgde en in de podcast KieftJansenEgmondGijp zijn bevindingen deelde.

"Rutger komt jou opzoeken. Hij wil dat jij je ziel blootlegt, maar jij hebt daar geen zin in. Want jij denkt: wat moet ik met die gozer?", analyseert Van der Gijp in de podcast. "Dan komt hij naar je toe met: 'Ja Wim, je hoorde het al van Royston...' en dan zie ik jou al denken van: wat wil je? Wil je tranen zien?"

"Ik zag de keren dat hij naar jou toekwam", vervolgt Van der Gijp. "Hij wil de mens achter Wim, maar jij hebt helemaal geen zin in de mens achter Wim", lacht de oud-profvoetballer. Kieft kan zich wel vinden in die analyse. "Nee, ik wilde fit worden. Maar dat is ook nooit gelukt."

Daar laat Van der Gijp het niet bij. "Jij wilde gewoon die 18.000 euro opstrijken die je ervoor gehad hebt, ja. Klaar", plaagt hij zijn collega, waarna Kieft in lachen uitbarst. Tot slot voegt Van der Gijp toe: "Ik kan daar zo goed in mee, want ik zie gewoon dat hij liever naar Sneijder (Wesley, red.) gaat, want die huilt gelijk."

