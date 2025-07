Van der Gijp looft oud-Ajacied: "Ik had met hem de beste klik"

René van der Gijp is lyrisch over Wim Kieft. De voormalig vleugelaanvaller heeft al lange tijd een goede band met de oud-spits van Ajax.

De band tussen Van der Gijp en Kieft stamt al uit hun tijd als voetballer. "Vanaf mijn eerste dag bij het Nederlands elftal had ik eigenlijk de meeste klik met Wim", vertelt Van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Ik vergeet nooit, de eerste interland van Rinus Michels. We zitten te eten, ik zit tegenover Michels en Wim zat naast hem. Wim zei toen dat hij Klaus Allofs een goede speler vond, maar dat is net de man waardoor Michels vertrok bij Keulen. Je zag de moed bij Michels in zijn schoenen zakken."

Volgens Van der Gijp is zijn vriend er wel goed in om enthousiasme te temperen. "Mensen die Wim niet kennen, moeten daar wel aan wennen. Je moet niet te hard gaan in je enthousiasme bij Wim. Dat drukt hij direct de grond in", legt de analist uit. "Mensen moeten daar wel een beetje mee leren omgaan natuurlijk."