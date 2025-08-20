Van der Gijp moet keihard lachen om Ajax-speler: "Kan echt niet"

Ajax speelde zondagmiddag met 2-2 gelijk op bezoek bij Go Ahead Eagles en Johan Inan ziet dat John Heitinga nog zoekende is naar zijn ideale opstelling. De verslaggever wijst voornamelijk naar de rechterkant en de positie van controlerende middenvelder.

"Fitz-Jim viel tegelijk in met Lucas Rosa", schrijft hij in zijn analyse op de website van het Algemeen Dagblad. "De Braziliaan dankte zijn eerste minuten op zijn beurt weer aan het zwakke optreden van Anton Gaaei, die als vervanger van Regeer de ene na de andere voorzet in niemandsland zag belanden. En dus probeerde Heitinga daar in Rosa ook weer een derde optie uit", blikt Inan terug.

Bij Vandaag Inside kwam het optreden van Gaaei deze week ook ter sprake. Presentator Wilfred Genee vraagt zich af of de Deen het gaat redden bij de club uit Amsterdam. René van der Gijp moet vervolgens keihard lachen om een moment uit de 66e minuut tijdens het duel in de Adelaarshorst. “Hij heeft tijd zat, maar je kan hem denk ik beter géén tijd geven. Maar… hij heeft toch iemand gezien. Dit kan echt niet!", lacht hij.