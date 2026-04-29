Van der Gijp niet onder de indruk van goal Godts: "Niet bewust"
Het doelpunt van Mika Godts tegen NAC Breda riep direct vergelijkingen op met een iconische treffer van Zlatan Ibrahimovic. Toch ziet René van der Gijp duidelijke verschillen tussen beide momenten.
In de podcast KieftJansenEgmondGijp gaf Van der Gijp zijn visie op de actie van de Ajax-aanvaller. "Zlatan was zich meer bewust van wat hij aan het doen was dan Godts", stelde hij. Volgens hem zat er een duidelijk verschil in intentie en controle. "Bij Godts had ik een beetje het idee dat hij aan het lopen was en bij zichzelf dacht: Ik kijk wel hoe ver ik kom."
De Belg maakte vlak voor rust indruk door meerdere verdedigers te passeren en zelf af te ronden voor de 0-2. Een fraaie actie, al had het volgens Van der Gijp ook anders kunnen aflopen. "Het had ook zomaar bij de eerste tegenstander afgelopen kunnen zijn."
Bij Ibrahimovic zag de analist juist meer controle en doelgerichtheid. "Bij Zlatan had ik wel het idee dat hij heel bewust met iets bezig was", legde hij uit. "Maar dat kwam omdat bij Zlatan de snelheid iets minder was. Omdat hij de hele tijd aan het kappen en draaien was. Terwijl Godts op snelheid lag. Hij dacht ook: Zolang er niemand tegen mij aanloopt, dan loop ik gewoon door."
Ondanks de kanttekeningen kon Van der Gijp de schoonheid van het doelpunt wel waarderen. "Maar tuurlijk was het een mooi doelpunt", besloot hij.
