2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Van der Gijp niet onder de indruk van goal Godts: "Niet bewust"

bron: KieftJansenEgmondGijp
René van der Gijp
René van der Gijp Foto: © BSR Agency

Het doelpunt van Mika Godts tegen NAC Breda riep direct vergelijkingen op met een iconische treffer van Zlatan Ibrahimovic. Toch ziet René van der Gijp duidelijke verschillen tussen beide momenten.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp gaf Van der Gijp zijn visie op de actie van de Ajax-aanvaller. "Zlatan was zich meer bewust van wat hij aan het doen was dan Godts", stelde hij. Volgens hem zat er een duidelijk verschil in intentie en controle. "Bij Godts had ik een beetje het idee dat hij aan het lopen was en bij zichzelf dacht: Ik kijk wel hoe ver ik kom."

De Belg maakte vlak voor rust indruk door meerdere verdedigers te passeren en zelf af te ronden voor de 0-2. Een fraaie actie, al had het volgens Van der Gijp ook anders kunnen aflopen. "Het had ook zomaar bij de eerste tegenstander afgelopen kunnen zijn."

Bij Ibrahimovic zag de analist juist meer controle en doelgerichtheid. "Bij Zlatan had ik wel het idee dat hij heel bewust met iets bezig was", legde hij uit. "Maar dat kwam omdat bij Zlatan de snelheid iets minder was. Omdat hij de hele tijd aan het kappen en draaien was. Terwijl Godts op snelheid lag. Hij dacht ook: Zolang er niemand tegen mij aanloopt, dan loop ik gewoon door."

Ondanks de kanttekeningen kon Van der Gijp de schoonheid van het doelpunt wel waarderen. "Maar tuurlijk was het een mooi doelpunt", besloot hij.

Driessen haalt uit: "Die gooien zich helemaal vol in Spanje"

Godts schittert met 'Zlatan-goal': "Die van Ibrahimovic is beter"

'FC Barcelona, Arsenal en Chelsea op de tribune voor Ajacied'

Sneijder verschijnt als 'Prins Pils' in bekend tv-programma

Driessen haalt uit: "Die gooien zich helemaal vol in Spanje"

Valentijn Driessen: "Ajax vond het prima en gooide de boel dicht"

Driessen kritisch op Ajax: "Hun schuld dat NEC straks derde wordt"

Wout Weghorst alsnog van Ajax naar FC Twente? "De weg ligt open"

VIDEO | Samenvatting: Jong Ajax dankzij Don O'Niel langs Jong PSV

'Ajax toont belangstelling voor toptalent van Real Betis (19)'

'Almería besluit vraagprijs voor Ajax-target op te schroeven'

Ajax juicht voor Ipswich Town en hoopt op miljoenen voor Akpom

Kieft werd benaderd door FC Groningen: "Leek me geen goed idee"

PSV zaterdagavond zonder geschorste sterkhouder tegen Ajax

Bendeguz Kovacs weggestuurd bij Ajax: "Wie durft zich te melden?"

'Club moet de knip trekken: dit bedrag verlangt Ajax voor Janse'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws