Van der Gijp noemt zes spelers: "Dat was echt een goed elftal"

Erik ten Hag was afgelopen weekend aanwezig bij de wedstrijd tussen AS Roma en Juventus. René van der Gijp en Wim Kieft vragen zich af of de oefenmeester, die na zijn vertrek bij Manchester United zonder club zit, geschikt is voor de club uit Rome.

"Ten Hag heeft het geweldig gedaan bij Ajax, maar hij had ook een goed elftal", blikt Van der Gijp terug bij KieftJansenEgmondGijp. "Met De Ligt, Blind, De Jong, Ziyech, Tadic en Haller op een gegeven moment. Dat was echt een goed elftal", constateert hij.

"Ja, maar goed. Op een gegeven moment gaat hij weer een club krijgen. Zeker na Ajax en Manchester United", voorspelt Kieft. Van der Gijp wijst vervolgens op de taalbarrière. "Vind je dat je verplicht bent, als je in Italië trainer wordt, dat je de taal spreekt? Dat is wel handig. Dat is wel handig. Engels is geen taal daar. Dat is wel belangrijk daar. Onze vriend Guardiola is een jaar gestopt om Duits te leren", beseft hij.