Van der Gijp: "Onbegrijpelijk dat Ajax die jongen niet koopt"

René van der Gijp
René van der Gijp begrijpt niet waarom Ajax, Feyenoord en PSV nog geen werk hebben gemaakt van een transfer van Souffian El Karouani. In de podcast KieftJansenEgmondGijp spreekt de analist vol bewondering over de linksback van FC Utrecht.

"Weet je wie ook kwaliteit heeft, onbegrijpelijk dat de top drie die jongen niet koopt... Die linksback van Utrecht", aldus Van der Gijp. Vooral de traptechniek van El Karouani maakt indruk op hem. "Iedere vrije trap is bijna een kans, dat is wel een kwaliteit hè. Een geweldige trap heeft die jongen. Corners, vrije trappen, alles. Dat is wel echt een kwaliteit hoor", constateert hij. El Karouani gaf afgelopen weekend nog een assist bij de wedstrijd Ajax - FC Utrecht. 

El Karouani kende een sterk seizoen bij FC Utrecht en was met elf assists één van de grote uitblinkers in de Eredivisie. PSV meldde zich eerder al voor de vleugelverdediger, maar inmiddels lijkt een transfer naar het buitenland waarschijnlijker. De linksback beschikt over een contract tot medio 2026 en wordt nadrukkelijk gelinkt aan Al Qadsiah uit Saudi-Arabië, terwijl er ook belangstelling zou zijn vanuit de Serie A en Turkije.

