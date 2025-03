Van der Gijp over afwezige Ajacied: "Je moet de vlag uithangen"

René van der Gijp en Johan Derksen vinden dat Ajax niet rouwig hoeft te zijn over de schorsing van Jordan Hendersen tijdens de Europa League-return. De middenvelder kreeg vlak voor tijd een gele kaart tegen Eintracht Frankfurt en moet daardoor de tweede wedstrijd aan zich voorbij laten gaan.

"We moeten toch niet gaan treuren dat Henderson niet meedoet? Ik heb liever dat Henderson niet meedoet, ik zie hem alleen maar obligate passjes geven en nooit een opening creëren. Daar heb je niets aan, zo'n speler", begint Derksen bij Vandaag Inside. Van der Gijp is het met zijn tafelgenoot eens. "Eigenlijk moet je de vlag uithangen."

Henderson zorgde tijdens de 1-2 nederlaag wel voor de assist bij de openingstreffer van Brian Brobbey, maar ook daarvan is Derksen niet onder de indruk. "Bij toeval gaf hij gisteren dat voorzetje, waar de keeper wel iets meer mee had kunnen doen, had ik het idee."