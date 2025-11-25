Van der Gijp over Ajacied: "Die moet bij Heracles in het 6e!"

Remko Pasveer krijgt stevige kritiek bij Vandaag Inside. De 42-jarige doelman beleefde zaterdagavond een moeilijke avond toen Ajax met 1-2 verloor van Excelsior. Volgens de tafel van VI is het de vraag of Pasveer nog langer onder de lat moet staan.

"Had jij nou het idee dat die Pasveer moeilijk naar de hoek gaat?" opent Van der Gijp, die weinig vertrouwen meer heeft in de sluitpost. "Je kunt toch niet een man van 42 op dit niveau mee laten doen? Kijk, die man moet bij Heracles in het zesde elftal spelen."

Johan Derksen legt direct de vinger op de zere plek in Amsterdam. "Het is gênant. Dit zegt toch ook alles over het technisch beleid… dat ze niet eens een fatsoenlijke keeper hebben en een veteraan hebben staan die niet meer naar de grond komt."

Valentijn Driessen bekritiseert vooral de achterliggende gedachte achter Pasveers basisplaats. "Deze jongen zou erin komen en alles wel even neerzetten. Ze hebben geen wedstrijd meer gewonnen. Ze hebben alles verloren", zegt de journalist. Derksen haakt daarop in: "Hij is zo belangrijk in de kleedkamer... Dat gelul krijg je dan, maar hij pakt geen bal."