Van der Gijp over Ajacied: "Het begint nu echt pijnlijk te worden"

Wout Weghorst kwam in het veld voor Brobbey, en had wel gelijk een impact op de wedstrijd. Weghorst raakte twee keer de lat en was betrokken bij de gelijkmaker van Youri Regeer, een goal die nog wel eens heel belangrijk kan zijn in de titelstrijd. "Hij speelde echt goed", zegt Kieft over Weghorst bij de KieftJansenEgmondGijp podcast. "Hij is gewoon beter dan Brobbey."

Van der Gijp haakt in: "Het begint nu een beetje pijnlijk te worden om naar Brobbey te kijken... Het is niet leuk meer. Het kan toch niet dat je er op een gegeven moment helemaal niets meer van kan?" Wim Kieft sluit af: "Vertrouwen doet veel met een speler." Brobbey scoorde dit seizoen nog maar vier doelpunten in 28 competitieduels. De spits gaf ook nog twee assists.