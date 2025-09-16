Van der Gijp over Ajax - Inter: "Daar hebben wij geen idee van"

René van der Gijp is benieuwd naar wat Ajax kan laten zien in de Champions League tegen Inter. De Amsterdammers openen op woensdagavond hun Champions League-campagne tegen de Champions League-finalist.

"Ajax heeft gewonnen, maar die kenden de tweede helft wel een behoorlijke terugslag. Daarom ben ik ook wel benieuwd naar woensdag. Ik kan me eigenlijk helemaal niet voorstellen wat de sterkte van Inter is", zegt Gijp bij KieftJansenEgmondGijp.

"Daar hebben wij geen idee van. Voeger volgden we dat wel door Marco van Basten en Ruud Gullit. Maar toen zaten er meer jongens in Italië en waren er meer mee betrokken", besluit hij.