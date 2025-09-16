KieftJansenEgmondGijp
"Marco van Basten is een prima autist, met zijn papiertjes"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van der Gijp over Ajax - Inter: "Daar hebben wij geen idee van"

Rik Engelbertink
bron: KieftJansenEgmondGijp

René van der Gijp is benieuwd naar wat Ajax kan laten zien in de Champions League tegen Inter. De Amsterdammers openen op woensdagavond hun Champions League-campagne tegen de Champions League-finalist.

"Ajax heeft gewonnen, maar die kenden de tweede helft wel een behoorlijke terugslag. Daarom ben ik ook wel benieuwd naar woensdag. Ik kan me eigenlijk helemaal niet voorstellen wat de sterkte van Inter is", zegt Gijp bij KieftJansenEgmondGijp.

"Daar hebben wij geen idee van. Voeger volgden we dat wel door Marco van Basten en Ruud Gullit. Maar toen zaten er meer jongens in Italië en waren er meer mee betrokken", besluit hij. 

Zet in op Ajax tegen Internazionale!

Ajax trapt de Champions League woensdag thuis af tegen Internazionale. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Raúl Moro

Moro lyrisch over teamgenoot: "Ben echt enorm onder de indruk"

0
Marco van Basten bij Ziggo Sport

"Marco van Basten is een prima autist, met zijn papiertjes"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws René van der Gijp
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp

Van der Gijp over Ajax - Inter: "Daar hebben wij geen idee van"

0
Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0

VIDEO | Samenvatting: Ajax wint moeizaam van PEC Zwolle (3-1)

0
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nog steeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 4 8 12
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd