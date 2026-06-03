Van der Gijp over nieuwe Ajax-trainer: "Moest wel heel erg lachen"
Ajax heeft de Spanjaard Míchel aangesteld als nieuwe trainer. De vijftigjarige oefenmeester, die transfervrij overkwam van Girona, tekende een tweejarig contract in Amsterdam. Nicky van der Gijp, de zoon van René, duidde het nieuws dinsdagavond bij De Oranjezomer.
"Het was geen heel groot nieuws, want zijn naam was wel een beetje bekend", begint Van der Gijp. "Ik moest wel heel erg lachen, want ik zat een stuk van De Telegraaf te lezen en daar stond in dat hij na Guardiola, Peter Bosz en Arne Slot de laatste naam op het verlanglijstje was. Dat vind ik best wel raar, want als je dat rijtje tegen elkaar wegzet... Dat zijn natuurlijk toptrainers en Míchel is niet per se een trainer in dat rijtje."
Van der Gijp kent de speelwijze van Míchel. "Het is niet super aanvallend, maar het is wel dominant en met heel veel balbezit. Hij is dit seizoen gedegradeerd bij Girona, maar dat is niet het hele verhaal", meent hij.
Volgens de voetbalvolger heeft Míchel een heel aardig cv. "Hij heeft hiervoor bij Rayo Vallecano en Huesca gewerkt en daar is hij mee gepromoveerd, dus daar heeft hij het heel goed gedaan. Hij heeft bij Girona hetzelfde gedaan en is gepromoveerd, derde geworden en de Champions League gehaald. Op een gegeven moment gingen de beste spelers weg en toen kon hij het niet meer omdraaien en zijn ze gedegradeerd."
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