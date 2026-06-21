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Van der Gijp over ophef rond Van der Vaart: "Het is een grap"

Joram
René van der Gijp
René van der Gijp Foto: © Pro Shots

René van der Gijp begrijpt niet waarom er zoveel ophef is ontstaan over de uitspraken van Rafael van der Vaart. De analist kwam eerder in het nieuws na een grap over het Japanse elftal, wat internationaal voor discussie zorgde. Voormalig Ajax-speler Van der Vaart bood zijn excuses aan voor die uitspraak.

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Van der Vaart was in opspraak geraakt door een uitspraak over de Japanse spelers. Tijdens de uitzending stelde hij dat zij 'allemaal op elkaar zouden lijken'. De ophef wordt besproken aan tafel bij Vandaag Inside, waar de kwestie ter sprake komt. Daar wordt de vraag gesteld of de reactie niet wat overdreven is. Van der Gijp vindt van wel.

Van der Gijp plaatst de opmerking in context van de wedstrijdsituatie en haalt de betreffende grap nog eens aan: "Ze lijken natuurlijk wel op elkaar, misschien dacht hij (Micky van de Ven, red.) dat... Dat is natuurlijk een grap. Ik durf er bijna niets over te zeggen."

Daarna reageert hij verbaasd op de ontstane discussie: "Hij zei: bij een corner kan je je best vergissen dat je de verkeerde staat te dekken. Omdat ze een beetje op elkaar lijken... Ja, kom op...", aldus Van der Gijp, die het dus voor Rafael van der Vaart opneemt. 

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