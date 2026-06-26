Van der Gijp over oud-Ajacied: "Daarna zie je dat weer weken niet"
René van der Gijp vindt dat Frenkie de Jong zijn absolute topniveau te weinig laat zien. De analist stelt dat de middenvelder van Oranje en Barcelona slechts sporadisch de buitencategorie aantikt, ondanks zijn grote kwaliteiten.
"Ik zie hem soms wedstrijden spelen bij Barcelona, zo weergaloos… Zo heb ik nog nooit een middenvelder zien spelen", zegt Van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Toch plaatst hij een kanttekening. "Andrés Iniesta en Xavi haalden dat niveau met grote frequentie. Dat heeft Frenkie niet. Die speelt misschien twee van de tien keer wedstrijden op het niveau van de buitencategorie. En daarna zie je dat weer weken niet."
Zaakwaarnemer Rob Jansen toont meer begrip voor de eerdere uitspraken van De Jong, die zich stoorde aan de kritiek na het duel met Japan. "Als iemand doorbreekt in een sport is hij heilig, dan is hij waanzinnig. Maar als hij naar beneden gaat, gaat hij alleen."
Van der Gijp is het deels met hem eens, maar benadrukt dat ook in Zuid-Europese voetballanden kritiek niet uitblijft. "Natuurlijk is in Italië en Spanje de verering groter, maar als ze daar vlak voor tijd de 2-2 tegen Japan weggeven, is de kritiek net zo groot als bij ons hoor."
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