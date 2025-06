Van der Gijp over oud-Ajacied: "Dit is van een ongekend niveau"

In de nieuwste aflevering van de podcast KieftJansenEgmondGijp blikt René van der Gijp terug op het afgelopen seizoen. De analist spreekt daarbij vol lof over voormalig Ajacied Frenkie de Jong, die volgens hem opnieuw indruk heeft gemaakt bij FC Barcelona.

"Frenkie de Jong heeft een goed seizoen gedraaid. Zeker na die blessures dachten we daar… Ik ben altijd minder kritisch op hem geweest", zegt Van der Gijp, die uitlegt waarom hij De Jong doorgaans met mildheid beoordeelt.

"De Iniesta's deden het van de 80 keer bijna 74 keer. Dat is bizar. En Messi ook natuurlijk. Maar De Jong heeft echt wedstrijden gespeeld dat ik dacht: dit is van een ongekend niveau." Toch zag Van der Gijp ook wisselvalligheid bij de middenvelder: "Alleen, dan had hij daarna weer twee wedstrijden dat het een heel stuk minder was. Dat is het klotige. Door zo'n hele goede wedstrijd te spelen, leg je de lat zó hoog voor jezelf. Iedereen heeft dan die standaard voor ogen."

Desondanks ziet hij de international nu weer in vorm: "Gelukkig heeft hij nu weer een periode dat hij voor langere tijd dat niveau aantikt."