Van der Gijp schatert: "Die krijgt nog warme welk van zijn moeder"

AZ-verdediger Wouter Goes heeft het maandagavond moeten ontgelden in de uitzending van Vandaag Inside . René van der Gijp als Valentijn Driessen vinden dat Goes zich niet zo groot moet maken.

Anderzijds krijgt AZ ook lof. "Ze zaten er elke keer hard tussen", doelt Van der Gijp op de wedstrijd tegen Ajax (2-2) van aflopen zondag bij Vandaag Inside. "Dat deden ze goed. Clasie, Koopmeiners, elke keer weer." Daarna neemt Driessen het woord. "Alleen die Goes, daar word je wel moe van", zegt hij.

"Die acteert een grote persoonlijkheid, maar als hij eenmaal aan de bal is, dan weet hij het vaak niet", constateert Driessen. Van der Gijp moet lachen: "Die krijgt nog warme welk van zijn moeder als hij naar bed gaat, Goessie!"

In de tweede helft, toen zijn collega-verdediger Alexandre Penetra zijn tweede gele kaart kreeg, wilde Goes niet verder spelen. "Dan ga je het veld af en dan zit je in de kleedkamer. En dan? Dan ga je als de wiedeweerga weer naar buiten natuurlijk. Wat is dat voor onzin?", besluit Van der Gijp.