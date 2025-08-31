Van der Gijp schrikt van oud-Ajacied: "Twintig kilo zwaarder"

René van der Gijp vindt Andre Onana geen schim meer van de keeper die hij bij Ajax was. De doelman van Manchester United kreeg deze week opnieuw veel kritiek.

Onana is nog niet gelukkig gebleken bij Manchester United en keepte woensdag in de League Cup tegen Grimsby opnieuw een dramatische wedstrijd. "Tjonge, wat was die jongen slecht, zeg", reageert Johan Derksen vrijdagavond in Vandaag Inside. De Kameroener ging bij beide doelpunten in de fout en kon in de lange penaltyreeks ook niet verschil maken.

Van der Gijp ziet dat Onana sinds zijn vertrek bij Ajax niet beter is geworden. "Daar is niets meer van over, hè?", stelt de voormalig profvoetballer. "Die is toch ook twintig kilo zwaarder dan toen hij bij Ajax keeper was, of niet? Hij heeft zó’n hoofd!"