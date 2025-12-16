Van der Gijp snapt niks van Ajax-aanwinst: "Die gaat nóóit spelen"

René van der Gijp begrijpt weinig van de plannen van Ajax om Takehiro Tomiyasu naar Amsterdam te halen. De Japanse verdediger is transfervrij en kan dus zonder transfersom worden ingelijfd, maar volgens Van der Gijp brengt de komst vooral veel gedoe met zich mee, terwijl hij niet verwacht dat Tomiyasu een belangrijke rol gaat spelen.

"Dan ga je weer zo’n Japanner halen die twee jaar niet gespeeld heeft…", stelt Van der Gijp in Vandaag Inside. "En dan zegt iedereen dat het niets kost, maar je moet een huis voor hem vinden, je moet meubels voor hem neerzetten, je moet een auto voor hem regelen. Dat is een gedoe, joh. En die gozer gaat nóóit spelen." Ook Valentijn Driessen is kritisch op de mogelijke transfer. "Ajax is toch geen revalidatiekliniek? Waar gaat het over?"

Ajax ziet in Tomiyasu een optie om de backposities breder te bezetten. De verdediger speelde bij Arsenal zowel als links- en rechtsback, maar kampte in Londen met veel blessures.