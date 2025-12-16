Pantelic Podcast
Hes stellig: "Lopen te weinig van dit soort spelers bij Ajax"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van der Gijp snapt niks van Ajax-aanwinst: "Die gaat nóóit spelen"

Gijs Kila
bron: Vandaag Inside
René van der Gijp
René van der Gijp Foto: © Pro Shots

René van der Gijp begrijpt weinig van de plannen van Ajax om Takehiro Tomiyasu naar Amsterdam te halen. De Japanse verdediger is transfervrij en kan dus zonder transfersom worden ingelijfd, maar volgens Van der Gijp brengt de komst vooral veel gedoe met zich mee, terwijl hij niet verwacht dat Tomiyasu een belangrijke rol gaat spelen.

"Dan ga je weer zo’n Japanner halen die twee jaar niet gespeeld heeft…", stelt Van der Gijp in Vandaag Inside. "En dan zegt iedereen dat het niets kost, maar je moet een huis voor hem vinden, je moet meubels voor hem neerzetten, je moet een auto voor hem regelen. Dat is een gedoe, joh. En die gozer gaat nóóit spelen." Ook Valentijn Driessen is kritisch op de mogelijke transfer. "Ajax is toch geen revalidatiekliniek? Waar gaat het over?"

Ajax ziet in Tomiyasu een optie om de backposities breder te bezetten. De verdediger speelde bij Arsenal zowel als links- en rechtsback, maar kampte in Londen met veel blessures.

Gerelateerd:
Fred Grim overlegt met zijn spelers

Hes stellig: "Lopen te weinig van dit soort spelers bij Ajax"

0
Johan Derksen

Derksen niet mee in polonaise: "Keepers zijn geen goede trainers"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten René van der Gijp
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd