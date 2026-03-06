Van der Gijp stoort zich aan columnist: "Hij zegt altijd..."

René van der Gijp heeft in de podcast KieftJansenEgmondGijp zijn kritiek geuit op de manier waarop Henk Spaan zijn columns schrijft. De oud-voetballer stoort zich met name aan het veelvuldig gebruik van het woord ‘moeten’ door de columnist van Het Parool.

Volgens Van der Gijp komt dat vaker voor bij analisten en columnisten. "Die Henk Spaan. Hij heeft het, maar meer analisten hebben het. Die zeggen altijd het woord moeten", zegt hij. Hij vindt dat dergelijke stellige uitspraken niet nodig zijn wanneer het over voetbal gaat. "'Fred Grim moet nu ingrijpen’, bijvoorbeeld. Terwijl wij altijd zeggen dat Grim eventueel iets zou kunnen doen. Hij zei ook ‘Fitz-Jim moet spelen bij Ajax’. Spaan zegt altijd dat iemand iets moet veranderen."

De uitspraak van Van der Gijp verwijst naar een recente column van Spaan, waarin hij uitgebreid inging op het Ajax-talent Kian Fitz-Jim. In die bijdrage sprak de schrijver juist zijn waardering uit voor de middenvelder. "Ik denk dat Kian ook typisch een speler is voor Anthony Correia. Fitz-Jim moet vooral niet aan zichzelf gaan twijfelen. Wie er verstand van heeft, vindt hem goed."