Van der Gijp: "Thuis ging dat niet gebeuren, ook niet tegen Ajax"

Telstar maakt een goede indruk in de eerste paar wedstrijden van het nieuwe seizoen. De promovendus wist het Ajax knap lastig te maken en won zelfs van PSV.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp krijgt Rene van der Gijp de vraag of het niet raar is dat betere elftallen op inzet en fysieke kracht geblokkeerd kunnen worden door kleinere clubs zoals Telstar maar ook FC Volendam.

"Weet je wat het is", begint Van der Gijp, die de vergelijking maakt met zijn tijd bij PSV. "Bij PSV ging je er vanuit dat je het nooit lastig ging krijgen thuis, ook niet tegen Feyenoord of Ajax. Uit zou een keer kunnen gebeuren. Maar thuis zat het niet eens in je hoofd. Het kon zijn dat het bij rust een keer 0-0 was, maar je maakte je nooit zorgen."