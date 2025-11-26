Kick-off
'Mike Verweij tipt nieuwe trainer voor Ajax': "Een logische naam"
Van der Gijp tipt Ajax: "Die jongen van NEC is beter dan hen"

Rik Engelbertink
bron: Vandaag Inside
René van der Gijp
René van der Gijp Foto: © Pro Shots

René van der Gijp en Johan Derksen waren niet onder de indruk van Jordan Henderson bij Ajax. Dat Ajax het dit seizoen bepaald niet goed doet, heeft volgens het duo niet met zijn vertrek te maken. 

Van der Gijp begint over het vertoonde spel tegen Benfica (0-2 verlies red.) "Ze hebben er wel een puinhoop van gemaakt, hè? Sjongejongejonge, in een paar jaar tijd. Het is helemaal niets meer. Het vertrouwen is weg, niemand durft nog iets", zegt Van Der Gijp bij Vandaag Inside. Derksen: "Weet je wat mij verbaast, René? Die Henderson wordt nu een beetje heilig verklaard. Hij was zo belangrijk in de kleedkamer en een leider in het veld, werd er gezegd..."  

"Nu heeft Ajax zo'n nummer 6 nodig, maar het was gewoon een veel te veel geld verdienende stofzuiger! Hij heeft helemaal niets toegevoegd." Daar kan René zich in vinden. "We hebben hem toch een jaar lang lange ballen zien spelen die niet aankwamen? Wat moet je daar nou mee?"  

"Als je hem dan toch laat gaan, moet je er geen negentienjarige (21-jarige, red.) jongen van Liverpool voor terug halen", zegt Gijp over James McConnell. "Die stofzuiger van NEC (Darko Nejasmic, red.) is beter dan wat er nu loopt." 

