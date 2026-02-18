Van der Gijp treurt: "Dat zie je ook bij de familie van Nouri"

René van der Gijp zag Royston Drenthe voorbijkomen in het programma Nog één keer Fit van PowNed en schrok zich daarvan kapot. Tijdens de opnames kreeg Drenthe te maken met een herseninfarct.

"Ik was wel toe aan een whiskeytje toen ik die Royston Drenthe zag. Wat vond ik dat erg. Jeminee zeg, ik schrok er echt van", zegt Van der Gijp in de nieuwste aflevering van de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Ik ken hem niet persoonlijk, maar poeh."

Wim Kieft kent hem wel en was zelfs aanwezig bij de opnames, waar Drenthe met Wesley Sneijder probeerde om nog één keer fit te worden. Ook hij was geschokt door de beelden. "Ja, dat was heel pijnlijk. Heel pijnlijk", reageert Kieft.

Van der Gijp: "Hij is pas 38 hè, Wim?" Vervolgens wijst hij op de rol van Drenthes familie. "Hij heeft een lieve moeder. In zulke gezinnen is het de normaalste zaak van de wereld dat je voor elkaar zorgt. Dat zie je bij Royston Drenthe, maar ook bij de familie van Nouri."