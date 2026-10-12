Van der Gijp twijfelt aan Ajax-speler: "Ging ook zo met Sterling"

René van der Gijp zet vraagtekens bij de manier waarop Ajax met Marcos Leonardo omgaat. Volgens de analist had de Braziliaanse spits beter eerst aan zijn fitheid kunnen werken, voordat hij minuten maakte voor de Amsterdamse club.

Leonardo werd voor een fors bedrag naar Ajax gehaald, maar heeft zijn draai in de spits nog niet gevonden. Van der Gijp denkt dat zijn fysieke gesteldheid daarbij een rol speelt. In de podcast KieftJansenEgmondGijp legt hij uit hoe hij de situatie zou aanpakken. "Ik heb het idee bij die Braziliaan: die komt vijf kilo te zwaar aan. Dat kan je meten, met vetpercentage. Dan zou ik als trainer zeggen: oké, we trekken er vijf weken voor uit om jou die vijf kilo te laten verdwijnen. Zolang je die vijf kilo niet kwijt bent, train je niet mee. Train lekker voor jezelf met een aparte trainer, gewoon fit worden", zegt Van der Gijp.

De oud-voetballer vindt dat Ajax Leonardo voorlopig niet had moeten inzetten. De spits kwam afgelopen weekend tegen NEC als invaller binnen de lijnen, maar maakte in zeventien minuten weinig indruk. "Dan zou ik hem niet in laten vallen, dat is een slecht begin voor die jongen", vervolgt Van der Gijp. Hij wijst erop dat fitheid volgens hem een basisvoorwaarde is om op het hoogste niveau te presteren en haalt daarbij ook andere spelers aan. "Zo ging het ook met Raheem Sterling. Een ding kan iedereen: fit worden. Dat kan ook de rechtsback van VVV-Venlo en ook de linksback van NEC. Die zijn fit. Als je niet fit bent, kom je er niet voorbij, hoe vervelend dat ook is. Als Vinícius Júnior zes kilo te zwaar is, komt hij de rechtsback van ADO Den Haag niet voorbij."