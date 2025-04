Van der Gijp verbaasd door Ajax-aanvaller: "Dat is ook bijzonder"

Van der Gijp herinnert dat het vroeger anders was. "Toen ik rechtsbuiten speelde was ik wel verplicht om mijn spits een keer of acht te laten scoren. De linksbuiten ook nog acht, dat zijn er dan zestien. Je mag nog een paar strafschoppen nemen en dan heb je er op een gegeven moment 25", vertelt hij in KieftJansenEgmondGijp. "Maar een Godts bijvoorbeeld kijkt nóóit waar de spits staat. Dat is ook bijzonder."

Ook Kieft merkt dat weinig vleugelaanvallers nog buitenom gaan en een voorzet geven. "Ik had het er met Sjaak Swart over. In deze tijd zou hij linksbuiten gespeeld hebben", aldus de voormalig spits van Ajax. "Toen zei hij: 'dan had ik er per jaar vijftig gemaakt'."