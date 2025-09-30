Van der Gijp verbaasd door Ajax: "Ik vond dat best bijzonder"

Ajax won afgelopen zaterdag van NAC Breda, maar het publiek was absoluut niet blij met het optreden. "Ik denk dat de lat bij Ajax nog gewoon te hoog ligt. De verwachtingen zijn te hoog", merkt Van der Gijp op in KieftJansenEgmondGijp. "In de tijd van Ziyech, De Ligt en de Jong zei ik elke wedstrijd: geniet er nou van, want het kan dadelijk voor lange tijd niets zijn."

Volgens Van der Gijp dacht het publiek er toen al anders over. "Ik had het idee dat ze het zelfs toen vrij normaal vonden dat er gewonnen werd van Bayern München, Juventus en Real Madrid. Ik vond dat best bijzonder", aldus de analist, die weet dat ze lang niet altijd genoegen nemen met drie punten. "Bij Ajax komen ze met drie punten chagrijnig thuis als ze een kutwedstrijd hebben gezien."