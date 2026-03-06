Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Van der Gijp verbaasd door Henk Spaan: "Dat zegt hij altijd"

Max
bron: KieftJansenEgmondGijp
René van der Gijp
René van der Gijp Foto: © Orange Pictures

Rene van der Gijp heeft zich verbaasd over Henk Spaan. De voormalig profvoetballer vindt dat Spaan te vaak het woord 'moeten' gebruikt, 

Spaan schrijft regelmatig columns over Ajax en is daar volgens Van der Gijp wel erg uitgesproken. "Hij heeft het, maar meer analisten hebben het. Die zeggen altijd het woord moeten", stelt de voormalig profvoetballer in KieftJansenEgmondGijp

“‘Fred Grim moet nu ingrijpen’, bijvoorbeeld. Terwijl wij altijd zeggen dat Grim eventueel iets zou kunnen doen", geeft Van der Gijp als voorbeeld. "Hij zei ook ‘Fitz-Jim moet spelen bij Ajax’. Spaan zegt altijd dat iemand iets moet veranderen."

