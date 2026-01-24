Laatste nieuws
Van der Gijp verklaart relschoppers: "Dat gevoel heb je hier niet"

Rik Engelbertink
bron: Vandaag Inside
René van der Gijp en Wim Kieft
René van der Gijp en Wim Kieft Foto: © Pro Shots

Steeds vaker gaat het mis bij voetbalwedstrijden, met betrekking tot relschoppers. Zo werd dit seizoen een wedstrijd van Ajax (die tegen FC Groningen red.) zelfs al afgelast vanwege vuurwerk- en supportersgeweld.

René van der Gijp denkt dat de huidige ME- en politie-eenheden niet de uitstraling hebben die supporters ervan weerhoudt zich te misdragen. "Ik weet nog, de wedstrijd van Ajax tegen Juventus in Rome, die finale", zegt Van der Gijp bij Vandaag Inside.

"Toen stond er een haag van een meter of 500 lang van agenten met een witte helm op en een zwart klepje voor de ogen", herinnert hij zich. "En je wist dat als je een beetje vervelend zou doen, je een probleem had. Dat gevoel heb je hier niet, denk ik."

