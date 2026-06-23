Van der Gijp vol onbegrip over keuze Ajax: "Dat kan toch niet?"

René van der Gijp en Henk de Jong begrijpen niks van het snelle vertrek van Oscar Garcia. De Spaanse oefenmeester verlaat Ajax na amper zes maanden in dienst.

Ajax maakte afgelopen zondag bekend dat Ajax en Garcia in goed overleg hebben besloten de samenwerking vroegtijdig te beëindigen. "Dat kan toch niet?", reageert een verbaasde Van der Gijp in Vandaag Inside Oranje.

De analist herinnert dat Garcia een grote, belangrijke rol bij Ajax werd toebedeeld. "Zes maanden geleden haal je hem binnen om de jeugd op poten te zetten. Bij de jeugd moest het eindelijk eens over winnen en strijd leveren gaan. Hij was daar de ideale trainer voor en nu stop je ermee. Daar snap ik nou echt helemaal niets van", vervolgt hij. "Hij was de aangewezen man, maar nu schijnbaar niet meer."