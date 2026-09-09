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Van der Gijp vol ongeloof na enorme Ajax-misser: "Kom op, man!"

Amber
bron: Vandaag Inside
René van der Gijp
René van der Gijp Foto: © Pro Shots

René van der Gijp heeft zich verbaasd over een grote gemiste kans van Steven Berghuis in de topper tussen Ajax en PSV. De routinier kreeg in de eerste helft een uitstekende mogelijkheid om de Amsterdammers op voorsprong te zetten, maar schoot van dichtbij naast.

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"Wat mij zo tegenviel. Dat kan gebeuren, ik weet het. Alles kan gebeuren. Dat Berghuis die bal er niet inschiet. Dat valt mij tegen. Met zo'n goede trap in zijn linkerbeen", zegt Van der Gijp bij Vandaag Inside.

De kans deed zich voor in de dertigste minuut, bij een 1-1 tussenstand. Juist vanwege de traptechniek van Berghuis had Van der Gijp verwacht dat de bal erin zou gaan. "Ik denk dat hij als hij 20 strafschoppen neemt, er 20 inschiet. En deze schiet je naast, man. Kom op, man!", vervolgt de analist.

De misser kwam Ajax uiteindelijk duur te staan. PSV liep in Amsterdam uit naar een 1-3 overwinning, waarbij ook Lutsharel Geertruida met een fraaie treffer belangrijk was.

Valentijn Driessen richt zijn kritiek vooral op trainer Míchel. De chef voetbal van De Telegraaf begrijpt niet waarom Abdellah Ouazane buiten de basis bleef en vindt ook dat Tolu Arokodare te vroeg naar de kant werd gehaald.

"De allerbeste speler die hij heeft, Ouazane, stond er niet in. En die vormt een heel goed koppel met die Brandt. En Tolu haalt hij eruit, terwijl hij best aardig speelde."

Driessen was ook niet onder de indruk van de keuzes die daarna werden gemaakt. "En dan heeft Míchel een geniale ingeving met twee spitsen die het hele jaar nog geen bal hebben geraakt", doelt hij op invallers Kasper Dolberg en Marcos Leonardo.

Ook de keuze voor Anton Gaaei als rechtsback tegen Ruben van Bommel begrijpt Driessen niet. "En dan speelt Gaaei, die niet kan verdedigen, als rechtsback tegen Van Bommel. En dan heeft hij een andere verdediger op de bank. Wat moet je met dit soort trainers?"

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