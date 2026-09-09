Van der Gijp vol ongeloof na enorme Ajax-misser: "Kom op, man!"

René van der Gijp heeft zich verbaasd over een grote gemiste kans van Steven Berghuis in de topper tussen Ajax en PSV. De routinier kreeg in de eerste helft een uitstekende mogelijkheid om de Amsterdammers op voorsprong te zetten, maar schoot van dichtbij naast.

"Wat mij zo tegenviel. Dat kan gebeuren, ik weet het. Alles kan gebeuren. Dat Berghuis die bal er niet inschiet. Dat valt mij tegen. Met zo'n goede trap in zijn linkerbeen", zegt Van der Gijp bij Vandaag Inside.

De kans deed zich voor in de dertigste minuut, bij een 1-1 tussenstand. Juist vanwege de traptechniek van Berghuis had Van der Gijp verwacht dat de bal erin zou gaan. "Ik denk dat hij als hij 20 strafschoppen neemt, er 20 inschiet. En deze schiet je naast, man. Kom op, man!", vervolgt de analist.

De misser kwam Ajax uiteindelijk duur te staan. PSV liep in Amsterdam uit naar een 1-3 overwinning, waarbij ook Lutsharel Geertruida met een fraaie treffer belangrijk was.