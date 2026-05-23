Van der Gijp vreest voor Ajax: "Beter in het Volendam-stadion"

Zondagmiddag staat de play-off-finale tussen Ajax en FC Utrecht op het progamma. Een wedstrijd die René van der Gijp zeker zal kijken. De analist is complimenteus over de Domstedelingen.

"Ik denk dat het niet makkelijk wordt voor Ajax, zeker niet", begint Gijp bij Vandaag Inside. "Dat FC Utrecht heeft gewoon een lekker elftal en een heerlijke linksback (El Karouani, red.), waar we het al vaker over gehad hebben. Hij schoot er weer een in", doelt de analist op het doelpunt van Souffian El Karouani tegen SC Heerenveen. "Ajax gaat het niet makkelijk krijgen."

FC Utrecht heeft volgens Van der Gijp geluk dat er in Volendam gespeeld gaat worden. "Ajax gaat het niet makkelijk krijgen. Ik denk dat je als FC Utrecht zijnde beter in het Volendam-stadion kan spelen dan in de ArenA."