Van der Gijp vreest voor Ajax: "Dat zou helemaal niet raar zijn"

Na twee teleurstellende seizoenen werd Ajax dit seizoen verrassend tweede. Farioli besloot echter te vertrekken, dus moeten de Amsterdammers weer op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Van der Gijp vreest voor de opvolger van Farioli. "Weet je wat het is, je kunt het nooit beter doen dan die malle Italiaan", stelt hij in KieftJansenEgmondGijp.

Volgens de voormalig profvoetballer is de kans zeer reëel dat Ajax niet nog zo'n seizoen gaat beleven. "Je ziet AZ nu spelen en Feyenoord koopt die Steijn, toch bijna twintig goals (24 goals in de Eredivisie, red.). Het is helemaal niet zo raar als je vierde wordt volgend jaar", voorspelt hij.