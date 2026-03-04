Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Van der Gijp vreest voor Fred Grim: "Dat geldt ook voor hem"

Gijs Kila
bron: Vandaag Inside
René van der Gijp
René van der Gijp Foto: © Pro Shots

Johan Derksen en René van der Gijp hebben stevige kritiek geuit op de huidige situatie bij Feyenoord. In Vandaag Inside wordt gesteld dat de positie van trainer Robin van Persie onder druk komt te staan, zeker als de Rotterdammers komend weekend niet winnen van NAC Breda.

Aan tafel komt eerst de misgelopen komst van Kees van Wonderen als technisch directeur ter sprake. Volgens Derksen haakte Van Wonderen af vanwege zijn visie op de invulling van de functie. "Nou ja, kijk", begint Derksen. "Kees van Wonderen was benaderd als technisch directeur, maar die wilde dicht op het elftal zitten en wilde ook bij de tactische besprekingen zitten en Van Persie wilde zo niet werken, dus toen heeft Kees van Wonderen gezegd: ‘Ik ben niet alleen een meneer op kantoor. Ik wil weten wat er in het elftal leeft’, dus die heeft afgehaakt."

Ook de positie van Van Persie zelf wordt besproken. René van der Gijp denkt dat het duel met NAC Breda cruciaal kan worden. "Ik denk dat NAC allesbepalend is. Als je daarvan verliest, win je niets meer. Dat geldt ook voor Fred Grim."

Daarnaast zet Van der Gijp vraagtekens bij de recente komst van Raheem Sterling naar Feyenoord. Volgens hem stapelen de problemen zich al op binnen de selectie. "Je hebt al zoveel problemen. Je hebt heel veel geblesseerden, je hebt heel veel spelers die je aangekocht hebt, die niet renderen, en dan haal je er gewoon nog een probleem bij."

