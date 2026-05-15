Van der Gijp waarschuwt Jordi Cruijff: "De rest hoeven ze niet"
Jordi Cruijff is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax, maar René van der Gijp en Wim Kieft beseffen dat er nog heel veel moet gebeuren qua aan- en verkoopbeleid. Van der Gijp verwacht dat Cruijff in de komende maanden voor een zware taak staat.
"Hij roept: volgend jaar doen we mee om de titel, maar als je nu aan Telstar vraagt of ze drie spelers willen uitkiezen, dan nemen ze er maximaal twee, want de rest hoeven ze niet", legt hij uit in de podcast KieftJansenEgmondGijp.
Kieft haakt vervolgens in. "Bij AZ bijvoorbeeld hebben ze gewoon een aantal spelers zoals Smit, Parrott en Mijnans. Daar komen de clubs voor", voorspelt hij. "Bij Ajax heb je dat alleen met Godts en voor de rest valt het verschrikkelijk tegen; dat wordt echt een hele klus", waarschuwt Kieft.
"Jongens als Sean Steur en Rayane Bounida hebben best een aardige periode gehad", beseft hij. "Als je een redelijk goed elftal neerzet, met wat meer ervaring, dan gaan die jongens ook wat meer groeien. Maar ja, je moet wel al die ervaring gaan kopen; je moet bijna alles kopen", constateert Kieft.
Zet in op Ajax tegen SC Heerenveen!
Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd bij SC Heerenveen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
SC Heerenveen kent twee twijfelgevallen voor wedstrijd tegen Ajax
Van der Gijp waarschuwt Jordi Cruijff: "De rest hoeven ze niet"
Enorme domper voor Mika Godts: Ajacied niet in WK-selectie
Rijkhoff reageert na nederlaag: "Ik heb echt van hem genoten"
'Nederlandse arbiter gearresteerd in Engeland, streep door WK'
"Zouden het niet erg vinden als FC Twente met een punt weg gaat"
'Ajax wil zich gaan versterken met voormalig Real Madrid-talent'
Ryan Babel verbaast zich over topclubs: "De lat ligt nu lager"
Eredivisie onthult nieuwe Derbystar-bal voor seizoen 2026/'27
Schreuder houdt rekening met doemscenario: "Dan worden we 5e"
Belgen discussiëren over Mika Godts: "In een matige competitie"
DHI-Klinieken Vergelijken: Waar Zit Nou Eigenlijk Het Verschil?
Vink tipt speler voor Ajax: "Dat zou ik een mooie stap vinden"
'Kaj Sierhuis verschijnt op de radar bij Eredivisie-subtop'
Driouech: "Ik liep stage bij AZ en Ajax, maar dat werd niks"
'Ajax wil spits terughalen, ook Chelsea en Juventus in de race'
Klaassen over Conference League: "Moeten ons niet te groot voelen"
'Ajax wil talentvolle aanvaller uit de jeugd van Feyenoord kapen'
Verweij vreest rampscenario voor Ajax: "Een internationale afgang"
Eén Ajacied genomineerd als Johan Cruijff Talent van het Jaar
Jordi Cruijff negeert scouts van Ajax: "Geen meetings ingepland"
Verweij heeft nieuws over trainer: "Ajax is wel heel ver met hem"
Derksen waarschuwt 'drie jongens' bij Ajax: "Heel onverstandig"
Henk Spaan deelt 4 (!) uit aan Ajacied: "Niemand gaat hem missen"
'Willem van Hanegem hoopt op Ajax': "Je hebt de punten nodig"
'Manchester United zit flink in de maag met overbodige Onana'
NOS maakt analisten WK bekend, ook oud-Ajacieden van de partij
VIDEO | 'Ajax-beul maakt op oude dag ruzie met eigen supporters'
Mounir Boualin: "Hij mag van Ajax uitkijken naar een nieuwe club"
Clasie baalt en wil Ajax voorbij in Eredivisie: "Met alle respect"