Van der Gijp waarschuwt Jordi Cruijff: "De rest hoeven ze niet"

Niek
René van der Gijp
René van der Gijp Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax, maar René van der Gijp en Wim Kieft beseffen dat er nog heel veel moet gebeuren qua aan- en verkoopbeleid. Van der Gijp verwacht dat Cruijff in de komende maanden voor een zware taak staat. 

"Hij roept: volgend jaar doen we mee om de titel, maar als je nu aan Telstar vraagt of ze drie spelers willen uitkiezen, dan nemen ze er maximaal twee, want de rest hoeven ze niet", legt hij uit in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

Kieft haakt vervolgens in. "Bij AZ bijvoorbeeld hebben ze gewoon een aantal spelers zoals Smit, Parrott en Mijnans. Daar komen de clubs voor", voorspelt hij. "Bij Ajax heb je dat alleen met Godts en voor de rest valt het verschrikkelijk tegen; dat wordt echt een hele klus", waarschuwt Kieft. 

"Jongens als Sean Steur en Rayane Bounida hebben best een aardige periode gehad", beseft hij. "Als je een redelijk goed elftal neerzet, met wat meer ervaring, dan gaan die jongens ook wat meer groeien. Maar ja, je moet wel al die ervaring gaan kopen; je moet bijna alles kopen", constateert Kieft. 

