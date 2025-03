Van der Gijp wijst naar Ajacied: "Dan ben je gewoon onsterfelijk"

"Het was vroeger altijd beter, toch René? Dat vindt Sjaak Swart ook", begunt Wilfred Genee, waarna Van der Gijp complimenteus begint over Mister Ajax. "Ja, weet je? Als je de Europacup 1 gewonnen hebt, dan ben je gewoon onsterfelijk geworden. Dan mag je alles zeggen. En hij ziet er goed uit, hè? Hij is 86, dat is waanzinning man! Maar hij is wel een beetje voor Ajax, hè."

"Hij is wel een beetje partijdig", zegt Derksen lachend, waarna hij ook een compliment uitdeelt aan de voormalig buitenspeler uit Amsterdam. "Ik heb nog niet zo lang geleden met hem in een forum gezeten. Hij is haarscherp."