Van der Gijp wijst naar Ajacied: "Dan wordt je niet veel beter"

In KieftJansenEgmondGijp wordt Van der Gijp gevraagd of Ajax het plafond van Edvardsen is. "Ja", reageert hij overtuigd. "Hij is al 25, hè? Dan word je niet veel beter meer."

Edvardsen maakte afgelopen winter de transfer van Go Ahead Eagles naar Ajax voor drie miljoen euro. Door zijn goede eerste halfjaar in Deventer staat de Noor dit seizoen op tien doelpunten en vier assists in de Eredivisie.