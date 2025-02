Van der Gijp wijst naar Ajacied: "Hij slaat hem op zijn gezicht"

René van der Gijp vindt dat Ajax mazzel heeft gehad in de Europa League. De analist vindt dat Ajax donderdagavond in de slotfase een strafschop tegen had moeten krijgen. Doelman Remko Pasveer in de verlenging vol het gezicht vanKevin Rodríguez, die daarbij zelfs zijn neus brak, maar de arbitrage greep niet in.