Van der Gijp wijst naar oud-Ajacieden: "Maar hier zit niets in"
René van der Gijp geniet van het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. De oud-international heeft echter helemaal niets met het huidige Nederlands elftal.
"Tuurlijk man", antwoordt Van der Gijp bij Vandaag Inside Oranje op een vraag van Wilfred Genee of hij geniet van het WK. "Ik weet alleen niet hoe het komt, ik word ook een generatie ouder. Ik heb niet zoveel met het Nederlands elftal."
Van der Gijp probeert zijn mening uit te leggen. "Ik ben begonnen met Cruijff en Van Hanegem. Toen kwam ik zelf en daarna kwamen Kluivert, de broers De Boer, Richard Witschge, Rob Witschge, Aron Winter en Edwin van der Sar. Daarna hadden we Sneijder, Van Bronckhorst en noem ze allemaal maar op. Maar met deze generatie heb ik niet zoveel."
"Al die topspelers vind ik wel geweldig om naar te kijken, maar het Nederlands elftal, ik weet het gewoon niet", vervolgt de oud-speler van onder meer PSV en SC Heerenveen. "Er zit niets in. Of het nou Robben, Van Persie of wie dan ook was, dat waren persoonlijkheden", besluit hij.
Van der Gijp wijst naar oud-Ajacieden: "Maar hier zit niets in"
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