Van der Gijp wil ontslag Heitinga: "Het is geen goede trainer"

Nicky van der Gijp schoof aan bij De Oranjezondag en sprak over de situatie van John Heitinga als trainer van Ajax. "Heitinga eruit of Heitinga laten zitten?" vroeg Hélène Hendriks.

Van der Gijp is duidelijk in zijn oordeel: "Ze moeten Heitinga echt ontslaan. Dat heeft helemaal niets met de persoon Heitinga te maken, want ik denk dat het een ontzettend aardige man is die erg zijn best doet. Alleen je ziet gewoon dat het niet gaat werken: het is geen goede trainer, hij krijgt het elftal niet aan het voetballen. En als hij het ene probleem heeft opgelost, ontstaat er weer een volgend probleem."

Het commentaar op Heitinga groeit de laatste weken. Fans, analisten en oud-spelers wijzen steeds vaker op de tegenvallende prestaties van Ajax onder zijn leiding.