Van der Gijp ziet Ajax ontsnappen: "Daar kan je rood voor krijgen"

Ajax won dinsdagmiddag met 2-0 van FC Groningen. René van der Gijp denkt dat de Amsterdammers van geluk mochten spreken dat ze het duel eindigden met elf man.

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen werd dinsdagmiddag in een lege Johan Cruijff ArenA hervat na de staking van zondagavond. Van der Gijp kon niet genieten van het duel. "Nee, niet echt", geeft hij toe in Vandaag Inside. "Het was geen leuke wedstrijd."

Volgens de analist houdt het voetbal van Ajax nog niet over. "Ajax gaat nu met z’n zessen achterin spelen. Ik wil weleens zien of ze dat ook gaan doen als het stadion vol zit", merkt hij op. "FC Groningen had in de tweede helft bijna zeventig procent balbezit. Ze hadden wel kansen, maar die keeper (Vitezslav Jaros, red.) was aardig."

Mika Godts opende de score en de achttienjarige Aaron Bouwman zorgde na rust voor de 2-0. "Ik vond het wel leuk dat dat mannetje uit die corner scoorde. Dat deed hij goed, maar daarna maakte hij een oliedomme overtreding", aldus Van der Gijp. "Echt een oliedomme overtreding, Jezusmina! Daar kan je rood voor krijgen."