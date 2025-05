Van der Gijp ziet Ajax-transfer niet doorgaan: "Willen clubs niet"

Van der Gijp stak van wlal "Zijn er nou veel clubs die zeggen: 'Brobbey, vier goals. Dat is nou net wat we nodig hebben'?" Hij voegde eraan toe: "Daar geloof ik nou echt niks van. Geloof jij dat? Dat West Ham United en die clubs dat willen? Nee natuurlijk niet."

Johan Derksen ging nog een stap verder en betwijfelde de kwaliteiten van Brobbey als spits: "Dan zijn er ook nog mensen die durven te verkopen dat het een goede spits is. Een spits die niet scoort kan natuurlijk nooit een goede zijn." Brobbey maakte dat seizoen zeven doelpunten voor Ajax, waarvan vier in de Eredivisie, twee in de Europa League en één in de kwalificatie voor dat