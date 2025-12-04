Van der Gijp ziet gemiste kans: "Ajax had hem moeten hebben"

René van der Gijp is onder de indruk van Robin Roefs en vindt dat Ajax afgelopen zomer een grote fout maakte door de doelman niet aan te trekken. In Vandaag Inside laat hij weten dat de Amsterdammers hem absoluut hadden moeten halen. Ook Johan Derksen is zeer te spreken over de 22-jarige keeper van Sunderland.

"Roefs wordt de doelman van het Nederlands elftal", begint Derksen. "Dat vind ik écht een goede keeper. Hij is beter dan Bart Verbruggen, absoluut." Valentijn Driessen vult aan: "Dankzij hem staat Sunderland op deze positie (zesde, red.)."

"Ajax had hem absoluut moeten halen", zegt Van der Gijp vervolgens. "Als je me vraagt of Feyenoord en PSV hem hadden moeten halen, zeg ik: Weet ik veel. Maar Ajax, als je een 43-jarige doelman (Remko Pasveer, red.) hebt..."

Ajax had deze zomer serieuze interesse in Roefs, maar vond de vraagprijs van NEC te fors. De Nijmeegse club wilde naar verluidt ongeveer zes miljoen euro ontvangen.

Roefs koos uiteindelijk voor Sunderland, dat 10,5 miljoen euro voor hem betaalde. Bij the Black Cats maakt hij veel indruk: in dertien competitiewedstrijden hield hij vier keer de nul. De goalie zat de afgelopen drie interlandperiodes bij Oranje, maar wacht nog altijd op zijn debuut.