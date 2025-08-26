Van der Gijp ziet gemiste kans: "Jammer dat hij niet is opgepikt"

Tijdens het duel tussen NEC en NAC Breda viel zondag een bijzondere strafschop op. Terwijl de doelman nog niet op zijn lijn stond, schoot Tjaronn Chery de bal snel binnen en liet zien dat durf en ervaring hand in hand kunnen gaan. Toch vind 'Gijp' het jammer dat Ajax niet voor hem gekomen is in het verleden.

Voetbalanalist René van der Gijp reageerde verbaasd op de actie, aangeschoven bij KieftJansenEgmondGijp: "Het is best wel jammer dat het ventje niet is opgepakt door de top drie van Nederland. Dat ventje kan hartstikke goed voetballen. Nu heeft het geen zin meer, want hij is bijna 38. Toen die jongen 25 was moet hij toch ook opgevallen zijn. Een goed spelertje."

Ook Michel van Egmond was onder de indruk van Chery's daadkracht: "Ik geloof dat hij een reputatie had van lastige jongen. Maar ik vond het toch knap dat hij een penalty zo nam. Hoeveel penalty's zijn er genomen in het betaalde voetbal en dan verzin je zoiets..."