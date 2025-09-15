KieftJansenEgmondGijp
Noa Lang gewaarschuwd: "Dan wordt hij uitgeleend aan Ajax"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van der Gijp ziet kansen voor Ajax tegen Inter: "Is nu niet zo"

Arthur
bron: De Oranjezondag
Nicky van der Gijp
Nicky van der Gijp Foto: © Pro Shots

Ajax staat deze week voor een zware uitdaging in de Champions League. De Amsterdammers nemen het op tegen Inter Milan, de Italiaanse grootmacht die vorig seizoen nog hoge ogen gooide in Europa. Hoewel Inter nog altijd een ploeg van formaat is, lijken er volgens analist Nicky van der Gijp kleine kansen te liggen voor Ajax.

In het programma De Oranjezondag sprak de zoon van René van der Gijp uitgebreid over de kracht en zwakte van de tegenstander. "Inter Milan is niet echt in vorm. Het is niet Inter dat vorig jaar tegen Feyenoord speelde, wat zo waanzinnig was. Ze hebben een jonge trainer, Chivu, die natuurlijk bekend is bij Ajax. Ze hebben dit weekend verloren van Juventus, maar die kan je verliezen", aldus Van der Gijp.

Waar Inter vorig jaar nog bekend stond om hun ijzersterke verdediging, ziet Van der Gijp dat dit momenteel minder stabiel is. "Vorig jaar was Inter verdedigend de beste club ter wereld, daar kwam niemand doorheen. Dat is nu niet zo, dus wat dat betreft heeft Ajax misschien wel een beetje hoop dat ze een resultaat kunnen halen."

Toch plaatst hij ook een kanttekening bij de kansen van de Amsterdammers. "Maar als je de tegengoals weglaat, wordt het wel een heel moeilijk verhaal voor Ajax." Daarmee onderstreept Van der Gijp dat Ajax niet mag rekenen op een gemakkelijke avond in Milaan, maar dat er met lef en scherpte wellicht toch een stunt in de maak kan zijn.

Zet in op Ajax tegen Internazionale!

Ajax trapt de Champions League woensdag thuis af tegen Internazionale. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Noa Lang namens Napoli

Noa Lang gewaarschuwd: "Dan wordt hij uitgeleend aan Ajax"

0
John Heitinga

KNVB maakt scheidsrechter bekend voor topper tussen Ajax en PSV

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0

VIDEO | Samenvatting: Ajax wint moeizaam van PEC Zwolle (3-1)

0
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nog steeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

0
Hakim Ziyech

Deze voormalig Ajax-spelers zijn nog transfervrij op te pikken

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 4 8 12
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd