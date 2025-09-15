Van der Gijp ziet kansen voor Ajax tegen Inter: "Is nu niet zo"

Ajax staat deze week voor een zware uitdaging in de Champions League. De Amsterdammers nemen het op tegen Inter Milan, de Italiaanse grootmacht die vorig seizoen nog hoge ogen gooide in Europa. Hoewel Inter nog altijd een ploeg van formaat is, lijken er volgens analist Nicky van der Gijp kleine kansen te liggen voor Ajax.

In het programma De Oranjezondag sprak de zoon van René van der Gijp uitgebreid over de kracht en zwakte van de tegenstander. "Inter Milan is niet echt in vorm. Het is niet Inter dat vorig jaar tegen Feyenoord speelde, wat zo waanzinnig was. Ze hebben een jonge trainer, Chivu, die natuurlijk bekend is bij Ajax. Ze hebben dit weekend verloren van Juventus, maar die kan je verliezen", aldus Van der Gijp.

Waar Inter vorig jaar nog bekend stond om hun ijzersterke verdediging, ziet Van der Gijp dat dit momenteel minder stabiel is. "Vorig jaar was Inter verdedigend de beste club ter wereld, daar kwam niemand doorheen. Dat is nu niet zo, dus wat dat betreft heeft Ajax misschien wel een beetje hoop dat ze een resultaat kunnen halen."

Toch plaatst hij ook een kanttekening bij de kansen van de Amsterdammers. "Maar als je de tegengoals weglaat, wordt het wel een heel moeilijk verhaal voor Ajax." Daarmee onderstreept Van der Gijp dat Ajax niet mag rekenen op een gemakkelijke avond in Milaan, maar dat er met lef en scherpte wellicht toch een stunt in de maak kan zijn.