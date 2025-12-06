Van der Gijp ziet lastige WK-loting: "Dit zijn geen walk-overs"

René van der Gijp vindt dat het Nederlands elftal geen makkelijke loting heeft getroffen voor het WK voetbal van 2026. De oud-international verwacht een paar lastige wedstrijden tegen Japan, Tunesië en de winnaar van de Europese play-offs B (Polen, Oekraïne, Zweden of Albanië).

"Ik denk dat Japan een goed elftal heeft", begint de oud-speler van PSV en SC Heerenveen bij Vandaag Inside. "Die hebben van Brazilië gewonnen en wonnen twee jaar geleden ook met 0-4 van Duitsland. Van der Gijp wil Tunesië ook niet onderschatten. "Dat is niet makkelijk hoor, Tunesië. Die spelers voetballen allemaal in Frankrijk."

Presentator Wilfred Genee vraagt zich na deze uitspraken af of Oranje wel door de groepsfase komt. Van der Gijp stelt hem gerust en ziet geen reden tot paniek: "Nee, we verliezen er niet van. We gaan er niet van verliezen, maar het zijn ook geen walk-overs. We gaan wel door. Dat lukt wel, tuurlijk", aldus Van der Gijp.