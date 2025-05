Van der Gijp ziet probleem: "Hij maakt het zichzelf moeilijk"

"Bij Bas heb ik het idee dat het een wedstrijd op zich aan het worden is", stelt Van der Gijp. Hij refereert aan het duel in de Galgenwaard waarin Ajax-spits Brian Brobbey in de vijfde minuut met een stevige tackle op Mike van der Hoorn wegkomt zonder gele kaart. "Hij wordt aangesteld voor FC Utrecht – Ajax en krijgt de hele week van iedereen te horen dat het een moeilijke wedstrijd is, omdat het altijd beladen is. Bas denkt dan: ik ga geen gele kaarten geven en zo weinig mogelijk fluiten."

Het gevolg is volgens Van der Gijp voorspelbaar: "Dan ontspoort het een beetje. Bij de tweede overtreding denkt hij dan: hier kan ik nu ook geen geel voor geven. Hij maakt het zichzelf moeilijk." De analist insinueert dat Nijhuis zich te veel laat meeslepen door de mythe die rond zijn persoon is ontstaan. "Hij is erin gaan geloven dat hij iedere wedstrijd een wedstrijd moet laten worden."

Ook de rol van Johan Derksen in de beeldvorming wordt genoemd. "Dan heb je Johan Derksen die telkens zegt: 'Bas, dat jij niet álles fluit, is onbegrijpelijk.'", besluit Van der Gijp met een kritische toon.