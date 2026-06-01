Van der Gijp zou oud-Ajacied passeren in Oranje: "Matig seizoen"
René van der Gijp vindt dat Memphis Depay niet in de basis hoeft te staan bij het Nederlands elftal. De analist kiest liever voor Donyell Malen in de spits, met Cody Gakpo en Crysencio Summerville op de flanken.
Tijdens De Krantjes van Wilfred Genee krijgt Van der Gijp de vraag wie er centraal in de aanval moet spelen. Daarover is hij stellig: "Malen, honderd procent. Daar moet je niet over nadenken. Die moet je vertrouwen geven. Die heeft zo’n sterke zes maanden gehad, zoveel vertrouwen getankt, die jongen. Die moet je gewoon een kans geven."
"En dan moet je gewoon lekker met die Gakpo op links en met die Summerville op rechts gaan spelen." Van der Gijp ziet een voorhoede met veel beweging en vrijheid: "Als jij gewoon speelt met Gakpo, Malen en Summerville… Die Summerville speelt dan misschien af en toe bij die club waar hij speelt op links (West Ham United, red.), maar dat maakt ook niet uit."
"Je ziet ook bij die Dembélé en die jongen met die moeilijke naam (Kvaratskhelia), dat het veel rouleert bij Paris Saint-Germain." Volgens Van der Gijp past dat bij het moderne voetbal. "Ik vind dat wel van deze tijd, dat je dat veel laat rouleren. Dat ze niet zoals vroeger met krijt aan de schoenen hoeven te spelen, maar dat ze eigenlijk overal mogen lopen als ze in balbezit maar gewoon een beetje hun positie houden."
"Dat kan je met die Summerville prima. Noa Lang (voormalig Ajax-aanvaller, red.) zou ik niet in de basis zetten. Die heeft ook een matig seizoen gehad in Turkije. Ik zou iedereen zoveel mogelijk op zijn eigen plek waar hij zich thuis voelt. En dat doet Koeman ook wel hoor", aldus Van der Gijp.
