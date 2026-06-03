Van der Hart eerlijk: "Dan zitten Nederlanders boos op de bank"

Mickey van der Hart geniet van zijn leven in Zuid-Afrika. De oud-keeper van onder andere Ajax en SC Heerenveen lijdt er een heel ander leven dan in Nederland. Ook de bezinning bij het voetbal is anders, zo meent de doelman.

"Dat teamgevoel is hier heel anders", zegt Van der Hart bij Voetbal International. "Als iemand scoort, rent ook de hele bank naar de hoek toe. In Nederland ben je als wissel per definitie chagrijnig. Als je concurrent scoort, zitten Nederlanders eerder boos op de bank."

Op de allereerste training begonnen zijn met medespelers te dansen in een cirkeltje van klappende spelers. "Toen zagen ze, denk ik, wel van: Dat kunnen we hem maar beter niet nog een keer aan doen", zegt hij over zijn eigen danswerk. "Het was een combinatie van een fist pump en een shuffle, het leek niet eens op dansen."