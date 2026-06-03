Meldingen
2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van der Hart eerlijk: "Dan zitten Nederlanders boos op de bank"

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Mickey van der Hart baalt op de bank
Mickey van der Hart baalt op de bank Foto: © Pro Shots

Mickey van der Hart geniet van zijn leven in Zuid-Afrika. De oud-keeper van onder andere Ajax en SC Heerenveen lijdt er een heel ander leven dan in Nederland. Ook de bezinning bij het voetbal is anders, zo meent de doelman.

"Dat teamgevoel is hier heel anders", zegt Van der Hart bij Voetbal International. "Als iemand scoort, rent ook de hele bank naar de hoek toe. In Nederland ben je als wissel per definitie chagrijnig. Als je concurrent scoort, zitten Nederlanders eerder boos op de bank."

Op de allereerste training begonnen zijn met medespelers te dansen in een cirkeltje van klappende spelers. "Toen zagen ze, denk ik, wel van: Dat kunnen we hem maar beter niet nog een keer aan doen", zegt hij over zijn eigen danswerk. "Het was een combinatie van een fist pump en een shuffle, het leek niet eens op dansen."

Doe mee aan het WK-spel van Ajax1!

Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!

Schrijf je in!
Gerelateerd:
Dani Ceballos

BREAKING | 'Ajax nadert akkoord met Real Madrid over Ceballos'

0
Joël Veltman

"Joël Veltman wordt genoemd, die zou ik linea recta naar Ajax halen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Joël Veltman

"Joël Veltman wordt genoemd, die zou ik linea recta naar Ajax halen"

0
Daley Blind in La Liga

Blind weer Ajacied? "Vraag is of hij de steun krijgt van het publiek"

0
Nicolás Tagliafico

Nicolás Tagliafico terug naar Ajax? "Dat wordt een salarisdingetje"

0
Anco Jansen

Anco Jansen tipt Ajax: "Alles doen om hem te halen. Echt alles"

0
Wesley Sneijder in de promo voor MobLand

VIDEO | Wesley Sneijder rekent in promo MobLand af met WK-trauma

0
Rob Jansen

Ajax liet grote transfer klappen: "Een ticket door naar Arsenal"

0
Anco Jansen

Anco Jansen zou wel bij Ajax willen werken: "Dikste portemonnee"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

BREAKING | 'Ajax nadert akkoord met Real Madrid over Ceballos'

"Joël Veltman wordt genoemd, die zou ik linea recta naar Ajax halen"

Van der Hart eerlijk: "Dan zitten Nederlanders boos op de bank"

'Blind is een logische optie voor Ajax, hij wil ook terugkeren'

Sierd de Vos twijfelt aan Míchel bij Ajax: "Het is geen toptrainer"

Míchel: "Doel is om Ajax weer daar te krijgen waar het hoort"

BREAKING | Ajax bevestigt komst van Míchel als nieuwe trainer

'Ajax en Bounida bereiken geen transferakkoord met Duitse club'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws