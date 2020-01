Geschreven door Jordi Smit 27 jan 2020 om 13:01

© Proshots

Mickey van der Hart was twee jaar lang derde keeper van Ajax 1. De Amstelvener is inmiddels neergestreken in Polen, waar hij voor Lech Poznan speelt, maar kijkt nog altijd positief terug op zijn periode in Amsterdam.

Kampioenschappen

De doelverdediger gaat in een interview met Het Amsterdamsche Voetbal in op zijn Ajax-tijd. “Ik heb in Amsterdam een mooie periode gehad. In de jeugd heb ik het eigenlijk altijd naar mijn zin gehad. Vervolgens ben ik aan het einde van de jeugdopleiding Talent van de Toekomst geworden, dus dat was een mooie afsluiter. Daarna heb ik twee jaar bij het Eerste Elftal gezeten en daar ongelooflijk veel geleerd. Ik maakte toen twee kampioenschappen mee en debuteerde in de KNVB Beker.”

Van der Hart weet achteraf dat hij destijds niet goed genoeg was om basisspeler te zijn. “Ik kan gewoon eerlijk zijn: toentertijd was ik niet klaar om eerste keeper te worden bij Ajax”, legt hij uit. “Ten eerste had ik Jasper Cillessen en Kenneth Vermeer voor me. Het is niet gek dat je op 19-jarige leeftijd nog niet beter bent dan de twee keepers van het Nederlands Elftal. Ajax is bovendien Champions League-niveau. Als je nooit hoger hebt gespeeld dan de Jupiler League, dan is de stap simpelweg vrij groot. Je moet ook een beetje geluk hebben. Voor hetzelfde geldt waren ze beide geblesseerd en speelde ik tien wedstrijden. Dan had de wereld wellicht totaal anders eruit gezien.”

Leerzaam

De keeper leerde een hoop van Cillessen en Vermeer. “Cillessen was positioneel behoorlijk sterk, dus daar kijk je natuurlijk naar. Vermeer was een ander soort keeper die super explosief was en de meest onmogelijke reddingen maakt. Daar kan ik natuurlijk naar kijken, maar uiteindelijk heb ik andere kwaliteiten. Ik heb van Vermeer onwijs veel geleerd hoe hij omging met tegenslag. Hij werd op een gegeven moment op de bank gezet, en toen viel het me op hoe hij daarmee omging. Daar heb ik zélf ook een hoop aan gehad in de periode dat ik bij PEC Zwolle achter Diederik Boer zat. Dat is wellicht de grootste les die ik in mijn periode bij Ajax heb geleerd.”

“Hoe Vermeer dat deed? Hij bleef keihard trainen, klaagde nooit en deed gewoon zijn werk. Je ziet waar hem dat gebracht heeft. Hij maakte een mooie transfer naar Feyenoord en nu weer naar LA. Dus hoe uitzichtloos een periode er ook uitziet, uiteindelijk komt er altijd weer een kans en dan moet je er staan. Dat heb ik bij Ajax geleerd. Ik heb aan de club simpelweg mijn hele carrière te danken.”

Lech Poznan

Momenteel speelt Van der Hart in Polen, waar het hem goed af gaat. “Het bevalt tot nu toe uitstekend. Ik heb het naar mijn zin, het leven is goed, persoonlijk gaat het uitstekend en de club is een stuk groter dan ik bij PEC Zwolle was gewend. Wat dat betreft ben ik blij met de stap die ik heb gemaakt. Na vier jaar PEC Zwolle was ik toe aan iets nieuws en met mijn transfervrije status was ik voor een behoorlijk aantal clubs interessant. Ik wilde persoonlijk een stap omhoog maken, bij voorkeur in het buitenland. Ik was simpelweg toe aan een avontuur buiten Nederland. Toen kwam Lech Poznan voorbij”, aldus Van der Hart.